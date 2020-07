Case in affitto, per 6 sardi su 10 è scelta a lungo termine

La casa in affitto? In sei casi su dieci è una decisione stabile e a lungo termine di chi ritiene che sia la soluzione migliore per vivere. L'identikit del locatario: coppie, spesso con figli, tra i 18 e i 34 anni.Lo dice una analisi condotta dall'Ufficio studi del gruppo Tecnocasa sui contratti di locazione stipulati in Sardegna attraverso le sue agenzie nel secondo semestre 2019.

Nella maggioranza dei casi si opta per l'affitto per scelta abitativa (58,7%), il 28,8% del campione lo sceglie per motivi di lavoro e il 12,5% lo fa per motivi di studio. Il contratto più utilizzato è quello a canone transitorio (48,6%), seguito dal canone libero da 4 anni più 4 (42,9%) ed infine dal canone concordato (8,6%). Cresce di oltre 10 punti percentuali il canone a carattere transitorio che dal 35% del primo semestre 2019 è passata al 48,6% nel secondo. Il taglio più affittato è il trilocale (39,9%), a poca distanza il bilocale (36,6%). La tipologia maggiormente scelta per la locazione ad uso abitativo risulta il trilocale con il 49,2% delle preferenze. Per gli studenti la scelta invece ricade principalmente su monolocali e bilocali.