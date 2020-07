Incendi: elicotteri in azione ad Arzana e Sedilo

Sono due i vasti incendi - sugli otto registrati oggi complessivamente in sardegna - che hanno richiesto l'intervento degli elicotteri del Corpo forestale.

Il primo rogo è scoppiato nelle campagne di Arzana, in località "Perda d'Alari", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Lanusei, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre di Forestas di Arzana (S. Cristoforo, monte Sa Furca e Bacili Barigau).

L'incendio, grazie al tempestivo arrivo delle squadre, ha interessato una superficie di sottobosco inferiore ad 1 ettaro.

In agro di Sedilo, località "Bau 'e Gregu", succesivamente è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Ghilarza coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas del Centro servizi di Losa e da tre barracelli di Sedilo.

L'incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di pascolo nudo.