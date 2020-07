Hiv: Lila Cagliari da sabato 11 riapre tutti i servizi

(ANSA) - CAGLIARI, 09 LUG - La Lila di Cagliari riapre tutti i servizi di test rapido, in modo sicuro e su prenotazione.

L'associazione di volontariato, grazie al progetto Cagliari Get Tested finanziato dall'Unione Europea, è riuscita a completare la fornitura dei kit di test rapido per Hiv, Hcv e Sifilide.

Sabato 11 luglio sarà finalmente possibile offrire gratuitamente un colloquio informativo e i test per tre importanti infezioni sessualmente trasmissibili che il Covid non ha bloccato. Per accedere al servizio offerto dai volontari Lila è però necessario prenotare telefonicamente al 3475565300 entro venerdì sera.

"Durante il periodo di chiusura della sede, al nostro centralino sono giunte tante richieste di accesso al test - ha spiegato Brunella Mocci, presidente di Lila Cagliari -. Abbiamo lavorato in tutto il mese di giugno per poter riaprire in sicurezza, formando nuovamente i nostri volontari e acquistando il necessario, nei giorni scorsi abbiamo terminato l'approvvigionamento dei dispositivi di test e dei reagenti".

"La pandemia da Covid-19 ha rallentato a livello globale la lotta alle infezioni sessualmente trasmissibili, la chiusura dei servizi di test e di cura causa un ritardo nell'identificazione dei nuovi casi e nella presa in carico delle persone che si sono esposte ai rischi" ha aggiunto Giacomo Dessì, referente del progetto Cagliari Get Tested. (ANSA).