Falco e barbagianni feriti soccorsi da Municipale a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 09 LUG - Un falco pellegrino e un barbagianni feriti sono stati soccorsi dalla Polizia municipale di Cagliari. Ieri sera un passante ha chiamato la centrale operativa della Polizia locale segnalando di aver trovato un falco pellegrino con una ferita a un'ala nelle vicinanze della strada 131 Dir.

Sul posto posto sono arrivati gli agenti della Vigilanza Ambientale che hanno recuperato il volatile affidandolo poi alle cure degli specialisti della clinica veterinaria San Giuseppe.

Questa mattina, invece, i volontari del 118 di via Basilicata a Cagliari hanno trovato un barbagianni ferito. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della Vigilanza Ambientale della Municipale che che hanno recuperato il volatile e lo hanno affidato ai veterinari per le cure. (ANSA).