Coronavirus: nessun nuovo contagio nè decesso in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 LUG - Nessun nuovo contagio nè vettime da coronavirus oggi in Sardegna. Sono 1.371 i casi di positività e 134 i decessi complessivamente accertati idall'inizio dell'emergenza. E' quanto emerge nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. In totale nell'Isola sono stati eseguiti 90.529 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 3, nessuno in terapia intensiva, mentre 7 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei positivi comprende 1.221 pazienti guariti, più altri 6 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.371 contagi accertati, 254 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 101 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 877 a Sassari.

