Cabras, un'app per trovare parcheggio e posto in spiaggia

Un'app per informare i cittadini in tempo reale sul grado di affollamento di spiagge libere e aree di sosta corrispondenti nel comune di Cabras. Si chiama SpiaggiaTi, e gratuitamente da due settimane regola gli accessi e informa se si trova un posto in uno dei tanti arenili e un parcheggio vicino. Uno trumento utile per evitare gli assembramenti nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. L'app è stata ideata e sviluppata dalla TNN Srls, giovanissima start-up fondata da Giacomo Porcile e Alberto Mazzuoli, genovesi, 23 anni, ma è rappresentanta in Sardegna da due studenti cagliaritani loro coetanei, Luca Gaetani e Riccardo Pani. Del team fanno parte anche lo sviluppatore Rodrigo Luque, 23 anni di Madrid, e la designer Vilma Turkki, 27 anni di Tampere, in Finlandia. Il servizio non prevede prenotazioni e non richiede registrazione, nel totale rispetto della privacy degli utenti. L'applicazione è già entrata in funzione a presso a Imperia, Genova, Riomaggiore, Alassio e Sarzana riscuotendo un buon successo.

Dalla Liguria l'idea è arrivata in Sardegna tramite i due ragazzi cagliaritani, emigrati nei Paesi Bassi e in Germania. Rientrati nell'Isola a causa della pandemia, hanno trovato in SpiaggiaTi l'opportunità per fornire un servizio alla propria terra, a turisti e compaesani. "Si tratta di un servizio che il Comune di Cabras ha acquisito e sta portando avanti adeguandolo alle proprie esigenze - spiega il sindaco Andrea Abis - più avanti potremo potenziarla per altre finalità di informazione turistica". Soddisfatti gli operatori del settore. "Per noi è un ottimo strumento - conferma Carlo Picconi, titolare de Sa Pedrera - ci aiuta a dare ai nostri ospiti i consigli giusti per trascorrere una giornata al mare in tutta comodità in una delle nostre belle spiagge, Mari Ermi, Is Arutas, Maimoni e altre perle del Sinis, indicando anche dove trovare parcheggio".