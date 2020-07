Bomba carta esplode a pochi passi dalla movida di Alghero

Una bomba carta è stata fatta esplodere nella notte in via Lo Frasso, nel centro di Alghero, a pochi passi dalla città storica e nel cuore della movida turistica poco dopo mezzanotte.

L'ordigno rudimentale, che secondo i carabinieri della compagnia di Alghero e i vigili del fuoco avrebbe anche potuto uccidere, ha distrutto il portone di una palazzina che ospita appartamenti utilizzati prevalentemente in estate o per locazione. L'ingresso dell'immobile ha riportato seri danni, ma non ci sono stati feriti. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e lavorano per capire chi fosse il destinatario dell'avvertimento.

Gli interventi di messa in sicurezza dei vigili del fuoco si sono conclusi intorno alle 3 del mattino.