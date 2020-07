Furgone in fiamme in galleria, Orientale Sarda chiusa

Un furgone in fiamme in galleria e la strada statale 125 Var "Orientale Sarda" chiusa al traffico. E' accaduto questa mattina al km 10,809 nel comune di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. Il mezzo pesante ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Il tunnel si è subito riempito di fumo e il traffico è stato bloccato, con deviazioni tra gli svincoli di Solanas e Geremea. Nessuna persona, nè altri veicoli sono rimasti coinvolti nell'inendio. Sul posto hanno lavorato due squadre dei vigili del fuoco da Cagliari e San Vito e le forze dell'ordine. Completate le operazioni di spegnimento, la rimozione del furgone e bonificata la galleria, la circolazione è tornata normale.