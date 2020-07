Dipendenti carcere "infedeli", nove arresti a Nuoro

Si è conclusa con nove persone arrestate, quattro in carcere e cinque ai domiciliariI, e due obblighi di dimora l'indagine del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria e la Polizia di Stato di Nuoro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nuoro sulle attività di un impiegato amministrativo e un poliziotto penitenziario, entrambi in servizio al carcere di Mamone a Nuoro. Gli accertamenti degli investigatori sono stati avviati nel 2018 e la scorsa estate è stata sequestrata una coltivazione di marijuana che, secondo gli inquirenti, era seguita dal dipendente amministrativo, insieme anche a propri familiari. Gli indagati sono accusati a vario titolo di furto aggravato ai danni dello Stato, violazione di pubblica custodia di cose, truffa ai danni dello Stato, produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e altro. Maggiori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 11 in Questura di Nuoro, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica Patrizia Castaldini.