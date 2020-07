Accardo taglia traguardo, finisce tour in bici post lockdown

(ANSA) - CAGLIARI, 07 LUG - E' arrivato al traguardo Francesco Accardo, l'ingegnere, 30 anni di Cagliari, partito il 5 giugno dal capoluogo per documentare, con il suo progetto "Tramonti", l'Italia post quarantena attraverso un viaggio in bicicletta. Questa mattina, poco dopo l'alba, ha raggiunto la Vetta d'Italia, in Valle Aurina, Alto Adige, ultima tappa di un percorso che in poco più di un mese lo ha visto attraversare 11 regioni, percorrendo più di duemila chilometri.

Oltre quaranta sono state le tappe di questo tour lungo poco più di un mese: da Palermo a Castel di Tusa, da Rocca Imperiale a Matera, e ancora L'Aquila, Gubbio, Urbino, Ravenna, Venezia, Mestre, Borca di Cadore, Brunico e infine Predoi. Proprio a Predoi, vicino alla Vetta d'Italia, stasera Francesco incontrerà il sindaco Robert Alexander Steger.

Ingegnere trasportista, operatore culturale e direttore della Fondazione Siotto, Francesco Accardo è partito con l'obiettivo di promuovere il turismo intra e interregionale nella maniera più sostenibile possibile. Un'idea di viaggio ad impatto zero e un ritorno al legame tra l'uomo e il territorio in cui vive e si muove, alla riscoperta della lentezza e dei mezzi semplici.

Durante la sua avventura ha portato con sé solo lo stretto necessario: uno zaino con pochi indumenti e alcuni accessori (rigorosamente ecologici e zero rifiuti), oltre ovviamente all bicicletta, offerta dal Thotel. Dopo qualche giorno di riposo, Francesco girerà ancora in qualche località, prima di imbarcarsi sulla nave e rientrare nella sua Cagliari, probabilmente la prossima settimana. (ANSA).