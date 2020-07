Fase 3: il verde per rappresentare il post lockdown

Il colore preferiti per dipingere il post lockdown in Sardegna? Il verde: è al primo posto, con il 42% delle preferenze, della ricerca quantitativa condotta online su scala nazionale dall'Istituto AstraRicerche per Sigma Coatings, brand di PPG Univer Spa. È il colore da cui i sardi vorrebbero essere circondati per ripartire. Segue poi il giallo con il 38% delle scelte e i colori bianco e azzurro con il 27%. In coda il blu, indicato dal 18% delle persone interpellate.

Scopo della ricerca:indagare quali siano i colori del contesto abitativo ideale degli italiani. Per capire quali tinte e sfumature, secondo gli intervistati, sono quelle che renderebbero più belle le città italiane.