Cade dalla finestra, bimbo di 4 anni in coma a Cagliari

Un bimbo di quattro anni è ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione a Tortolì, in Ogliastra. Le condizioni del piccolo, di origini marocchine, sono gravi ma stabili: i medici mantengono riservata la prognosi. L'incidente è avvenuto alle 20. Dopo un volo di circa tre metri, il bimbo è finito nel balcone del piano inferiore, riportando un grave trauma cranico con ematoma cerebrale. Il piccolo è stato soccorso dalla madre, che lo ha subito trasportato in auto all'ospedale di Lanusei. Qui i medici del pronto soccorso si sono accorti che la situazione era già molto critica, decidendo l'immediato trasferimento al Brotzu. Così alle 22, il bambino è stato portato in elicottero a Cagliari e subito ricoverato in Rianimazione, dove è tenuto costantemente sotto controllo.