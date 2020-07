Orani, tenta di spegnere incendio e rimane ustionato

Un pensionato di Sarule, Francesco Cheri, 72 anni, è rimasto ustionato ieri sera nelle campagne di Orani mentre tentava di contrastare le fiamme che si sono sviluppate all'interno del suo capannone.

L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 al centro ustioni dell'ospedale di Sassari dove è attualmente ricoverato.

Ha riportato ustioni in varie parti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro che sono riusciti a salvare un cavallo e un trattore all'interno di un capannone che ha preso fuoco, mentre un furgone è andato distrutto.