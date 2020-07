Graziano Mesina in fuga dopo la condanna definitiva

Graziano Mesina, condannato in via definitiva a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è irreperibile. Quando i Carabinieri nella notte, dopo il verdetto della Cassazione, si sono presentati alla sua abitazione ad Orgosolo per condurlo in carcere, Mesina non c'era. Ieri pomeriggio, per la prima volta dopo un anno, non si era presentato in caserma per l'obbligo di firma. Dopo la condanna in appello, era tornato libero nel giugno di un anno fa, tra le polemiche, per un vizio procedurale. Secondo la Dda di Cagliari sarebbe stato a capo di due gruppi criminali attivi in punti geografici strategici della Sardegna per coprire l'approvvigionamento di vari tipi di droga, con base in queste due zone dell'isola. Con il rigetto del ricorso decade la grazia concessa a suo tempo dal presidente della Repubblica Ciampi. "Per me quella condanna è stata come se mi avessero dato la pena di morte", aveva commentato Mesina dopo il verdetto

LEGALE, NON CI ASPETTAVAMO RIGETTO RICORSO - Mesina ieri ha atteso la sentenza a Orgosolo con al suo fianco l'avvocata Maria Luisa Vernier, mentre l'altra legale, Beatrice Goddi, discuteva a Roma in Cassazione. Ma poi nel tardo pomeriggio, quando sembrava che la data della sentenza dovesse essere rinviata, l'avv. Vernier è tornata a Cagliari e Mesina è rimasto solo a casa. Le due avvocate sono rimaste spiazzati dalla fuga del loro assistito, ma per il momento preferiscono non commentare sul punto. L'avvocata Goddi dice invece la sua all'ANSA sulla sentenza: "Non ci aspettavamo il rigetto del ricorso perché c'erano dei punti relativi alla competenza territoriale su cui noi puntavamo. Il reato più grave era l'associazione a delinquere relativa a Orosolo e il giudice competente per il procedimento doveva essere quello di Nuoro, per questo pensavamo di spuntarla. Anche Mesina era ottimista - conclude la legale - e attendeva la sentenza serenamente".

SORELLA, ERA CON ME POI NON L'HO PIU' VISTO. "Graziano è venuto ieri mattina a casa, poi non lo ho più visto né sentito, non ho idea di dove possa essere". Così all'ANSA Antonia Mesina, 76 anni, sorella dell'ex primula rossa del Supramonte in fuga dopo la sentenza definitiva a 30 anni di carcere pronunciata ieri sera dalla Cassazione. L'anziana non ha più voglia di parlare: "Sono malata e stanca di essere interpellata per motivi di cronaca che riguardano mio fratello, ho diritto di essere lasciata in pace".

DALLA GRAZIA ALLA DROGA, ORA DI NUOVO LATITANTE - Graziano Mesina, 78 anni, era stato scarcerato tra le polemiche il 7 giugno 2019 e aveva fatto ritorno a Orgosolo, suo paese natio, dopo sei anni trascorsi nel carcere nuorese di Badu e Carros. Fu liberato per decorrenza dei termini di custodia cautelare a causa del mancato deposito delle motivazioni della sentenza di condanna in appello a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Le motivazioni arrivarono poi a ottobre dello stesso anno: 174 pagine scritte dal presidente della Corte d'appello di Cagliari Giovanni Lavena in cui si stabiliva che il ricorso presentato dalle avvocate dall'ex primula rossa del banditismo sardo, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, non scalfiva il quadro probatorio raccolto dalla Direzione distrettuale antimafia che in primo grado portò alla condanna dell'imputato a 30 anni, sentenza confermata poi in appello.

Per queste accuse Mesina era stato arrestato il 10 giugno 2013, a seguito di un blitz delle forze dell'ordine con l'arresto di due bande (26 affiliati in tutto, tra Orgosolo, Cagliari e la penisola). Sino a quel giorno, e per nove anni, Mesina - dopo il suo passato da protagonista nel banditismo sardo di delitti ed evasioni - era stato di nuovo un uomo libero a seguito della concessione della grazia nel 2004 da parte dell'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Mesina era tornato a vivere nella sua Orgosolo dove aveva iniziato una nuova vita facendo anche la guida turistica nel Supramonte.