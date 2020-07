Ctm: attivo servizio Amico bus per passeggeri con disabilità

Anche per l'estate 2020 è attivo il servizio per il mare dedicato ai passeggeri con disabilità: può essere prenotato chiamando il numero verde di Amicobus 800259745 oppure attraverso il sito www.ctmcagliari.it link Amico Bus". Il servizio del fine settimana dedicato al Poetto è attivo esclusivamente il sabato dalle 14 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 20. Le modalità di prenotazione sono sempre le stesse: per il sabato si prenota il venerdì dalle 15 alle 19 e per la domenica si prenota il sabato dalle 8 alle 10.

Sulle vetture del servizio dedicato al Poetto ci sarà l'assistente di bordo. I clienti che già usufruiscono del servizio AMICOBUS e vorranno utilizzare il servizio per il mare non dovranno ricompilare il modulo di iscrizione. Amico Bus è un servizio di trasporto pubblico a chiamata, del tipo "porta a porta" dedicato a persone con disabilità, invalidi civili, anziani ultra 65enni non autosufficienti, e altri con limitazioni psico-fisiche accertate in carico ai servizi sociali, comunali o servizi Asl.