Aci Sassari, bilancio e gare ok ricordando Franco Di Suni

(ANSA) - SASSARI, 02 LUG - Un mezzobusto di Franco Di Suni, figura iconica dell'automobilismo sardo e storico presidente della delegazione provinciale di Sassari dell'Automobile Club d'Italia, per brindare a tre eventi straordinari: l'approvazione di un bilancio in attivo dopo anni di sacrifici, rilancio e ristrutturazione della macchina organizzativa, l'inserimento del Rally Costa Smeralda tra le prove del Campionato italiano Rally Storico, il via libera di Aci Sport per l'inclusione della Alghero-Scala Piccada, di cui Franco Di Suni è stato a suo tempo ideatore e sostenitore, tra le tappe del Campionato italiano di velocità montagna.

Per il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, il successo è su tutti i fronti. Aver risanato i conti è stato senz'altro il risultato più difficile, dal quale derivano gli altri. "Con l'impegno e la passione che abbiamo messo in questi tre anni di mandato, ci siamo guadagnati una credibilità dalla quale poi derivano le altre soddisfazioni", dichiara. "Dopo due anni nella serie cadetta Nord e Sud, la gara in salita sui tornanti di Scala Piccada è nel campionato italiano - annuncia - il 12 e 13 settembre si concretizzerà una promessa fatta a inizio mandato".

Idem per il Costa Smeralda, che sotto l'egida di Aci Sassari ha ritrovato uno smalto degno del suo blasone.

In attesa a ore che venga annunciata la conferma ufficiale e definitiva del Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del World Rally Championshop promosso dalla Fia, oggi Aci Sassari ha dedicato le buonissime notizie alla memoria di Franco Di Suni.

Da oggi il quartier generale di viale Adua, struttura contemporanea di indubbio pregio architettonico, sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza del mezzobusto realizzato dallo scultore algherese Mario Nieddu per volere di Sergio Farris, altra icona delle quattro ruote in Sardegna. Dopo tanti anni, oggi è toccato a suo figlio, Sergio Farris Junior, scoprire il busto nel corso di una cerimonia sobria a intima cui ha partecipato - oltre all'autore dell'opera, al presidente Pes di San Vitttorio e ad altri soci - anche Gigi Di Suni, figlio del rimpianto ex presidente dell'Aci. (ANSA).