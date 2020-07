Turismo: scatta Bonus vacanze, ma pochi hotel aperti

Via da oggi al bonus vacanze. Ma, secondo gli albergatori, il provvedimento non cambierà le sorti della stagione estiva in Sardegna.

"Abbiamo un mercato interno troppo piccolo - spiega all'ANSA Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi - mentre per i turisti che arrivano da fuori 500 euro coprono solo una parte dei trasporti per arrivare in Sardegna. Non è giusto dire che non serve a niente. Ma è altrettanto corretto dire che inciderà ben poco, almeno in Sardegna. Magari può essere un incentivo per un turista che va a Rimini, ma per la nostra isola il discorso è diverso".

Primi bilanci e previsioni per l'estate in corso. Giugno naturalmente catastrofico: "Meno 95% di presenze - osserva Manca - con un terzo degli alberghi aperti, si è mosso qualcosa solo da sabato scorso".

Prenotazioni per luglio? "Siamo al 20% - spiega il presidente di Federalberghi - con la metà degli hotel aperti. C'è un 25% che deve decidere se cominciare o no, mentre un altro 25% ha già stabilito che non aprirà".