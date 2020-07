Si ribalta trattore, agricoltore ferito a Belvì

Un agricoltore di Belvì, Alessandro Pruneddu, 46 anni, è rimasto schiacciato dal trattore che si è ribaltato dopo essere finito in una scarpata in località Mamulè.

Soccorso intorno alle 7 dopo che un allevatore ha sentito le sue grida, è stato trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro.

L' uomo ha riportato un politrauma da schiacciamento all'arto superiore e a un fianco, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione il 46enne potrebbe essere rimasto sotto il trattore per molte ore, forse da ieri sera. Sul posto per liberarlo dalla morsa del pesante mezzo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sorgono. Presenti anche i Carabinieri del paese che stanno cercando di accertare le cause dell'incidente e l'ora esatta in cui è successo.