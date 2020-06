La cucina-bottega di Frades da Porto Cervo a Milano

Apre a Milano Frades, la cucina con bottega e laboratorio di pasta fresca dedicato ai sapori della Sardegna. I fratelli Fabio, Roberto e Valerio Paddeu, di Orani, centro della Barbagia, fondatori del progetto, replicano a un passo dal Duomo il format di Porto Cervo. La filosofia è legata ai prodotti di altissima qualità selezionati tra i piccoli produttori sardi. Poi sarà Roberto , executive chef di Frades, a utilizzarli per i suoi piatti genuini e di concezione moderna.

Lo spazio è diviso tra "vetrine" stracolme di varietà di salumi e formaggi, un'enoteca, liquori e birre artigianali, un laboratorio di pasta fresca, scaffali con altre a bontà, dall'olio al miele, dalle verdure sottolio ai dolci tipici. Ma c'è una novità legata all'happy hour: un banco bar dove scegliere tra un'ampia selezione di cocktail per un aperitivo cento per cento sardo.

Rinnovato il design, con un richiamo alla Sardegna, firmato dall'architetto Andrea Langhi. Pareti e archi in pietra, pavimento in legno, arredi in ferro e juta e una geometria di sale riservate. L'esperienza di Frades è partita nel 2015 in Sardegna. "Tutto è nato dall'idea che la nostra Isola, con il suo patrimonio ambientale, sociale ed enogastronomico, abbia ancora infinite potenzialità di sviluppo e soltanto attraverso l'intraprendenza dei giovani possa crescere - spiega Roberto Paddeu - noi stiamo facendo la nostra parte con impegno e passione".