Enel: attivato nuovo Centro satellite a Lanusei

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GIU - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha attivato a Lanusei una nuova cabina Centro Satellite, dotata di nuove tecnologie in grado di localizzare velocemente gli eventuali guasti e intervenire da remoto migliorando la qualità del servizio elettrico e rendendo la rete più resiliente.

Circa 4 mila clienti del territorio di Lanusei e del nord Ogliastra verranno controllati dal nuovo Centro Satellite denominato "Pirastru" che sottende 5 linee MT ad una tensione di 15 mila volt; di fatto è un'estensione della Cabina Primaria (polo principale di trasformazione dell'energia) in grado di ricevere alimentazione in maniera privilegiata e garantire lo smistamento in media tensione alle utenze sulla quale viene inserita.

La tecnologia Easysat, con la quale è stato realizzato il Centro Satellite, prevede l'utilizzo di apparecchiature Plug&play, ovvero componentistica elettronica già cablata che consente facili e veloci attività di montaggio e manutenzione. In un'ottica di attenzione all'ambiente è stata inoltre demolita la vecchia cabina in elevazione, riducendo quindi l'impatto visivo, per lasciar spazio ad una nuova cabina "box" di dimensioni ben più ridotte, con all'interno interruttori automatizzati di ultima generazione.

"La nuova infrastruttura elettrica - dichiara il responsabile dell'area territoriale Nord Ovest, Enrico Bottone - si inserisce nell'ampio programma che E-Distribuzione porta avanti su tutto il territorio della Sardegna per il miglioramento della qualità del servizio, attraverso una rete all'avanguardia, dotata di tecnologie evolute che garantisce qualità e affidabilità della fornitura di energia". (ANSA).