Caldo: domani punte di 42 gradi in Sardegna

Giornate roventi per la zona centro occidentale della Sardegna. L'anticiclone africano non allenta la sua morsa sull'Isola e domani sono previste punte di 42 gradi. Lo confermano gli esperti dell'ufficio meteo dell''Aeronautoica militare di Decimomannu. "Oggi, complice l'influsso del maestrale, le temperature raggiungeranno al massimo i 38 gradi, ma da domani - avvertono - i venti si disporranno da scirocco arroventando soprattutto il settore occidentale della Sardegna. In particolare nell'oristanese si potranno toccare i 42 gradi". Caldo torrido anche nell'Iglesiente, dove il termometro oscillerà tra i 38 e 40 gradi, mentre sul versante orientale le temperature massime si assesteranno sui 30-32. "Giovedì i venti si disporranno a regime di brezza, ma da venerdì e per tutto il fine settimana - annunciano gli esperti meteo - rientrerà un maestrale teso che porterà a un lieve abbassamento delle temperature".

ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE - La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni avverse per alte temperature in Sardegna. L'allerta scatterà dalle 11 di mercoledì 1 luglio, per concludersi alle 19. Nel bollettino si segnalano temperature diffusamente elevate, oltre i 34 gradi, già dalla tarda mattinata su tutti i settori centrali e occidentali dell'Isola. Durante le ore centrali e nel corso del pomeriggio il termometro salirà sopra i 37 gradi, con picchi intorno ai 40. Valori termici più contenuti sui settori orientali.