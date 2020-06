Basket: Datome torna in Italia, ha firmato per Milano

Gigi Datome è un giocatore dell'Olimpia Milano. Dopo un corteggiamento di cinque anni, il capitano della Nazionale, 175 presenze in azzurro con 1579 punti, ha firmato un contratto di tre anni con il club allenato da Ettore Messina. "Sono davvero felice - dice Datome al sito del club - di cominciare questo nuovo capitolo della mia carriera in una società storica e ambiziosa come l'Olimpia Milano". Datome lascia il Fenerbahce dopo cinque anni e 9 trofei vinti, tra cui l'Eurolega nel 2017.

"Gigi è un giocatore che rappresenta tutto quello che cerchiamo in un atleta: carisma, esperienza, valori umani, mentalità vincente. Siamo entusiasti di averlo con noi", commenta il general manager dell'Olimpia, Christos Stavropoulos.