Anziano in bici travolto e ucciso da un'auto

Stava facendo rientro a casa Mario Agatau, l'84enne di Sardara travolto e ucciso da un'auto mentre percorreva in bicicletta la provinciale 62 tra Sardara e Pabillonis. L'anziano è stato travolto da un'Alfa Romeo Giulietta condotta da una donna, che si è subito fermata per soccorrerlo. A causa del violento impatto l'uomo è prima finto sul cofano dell'auto e poi scaraventato sull'asfalto esanime. Il traffico nella zona ha subito sforti rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pabillonis e del Radiomobile della Compagnia di Villacidro, i medici del 118 con l'Elisoccorso e l'ambulanza. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'anziano, ma per lui non c'è stato nulla da fare.