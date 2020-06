A fuoco auto allevatore a Siniscola, indagano carabinieri

Attentato incendiario nella notte a Siniscola, dove l'auto di un allevatore, parcheggiata in via Calabria, è stata data alle fiamme. L'incendio si è propagato fino a lambire una casa vicina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che hanno scongiurato danni seri all'abitazione, ma non sono riusciti a salvare la vettura, nel frattempo andata distrutta dal rogo. I tecnici dell'Enel che hanno poi ripristinato le linee elettriche coinvolte nell'incendio. I carabinieri della stazione di Torpè stanno ora indagando per scoprire l'autore e il movente.