Università Cagliari: elezioni studentesche 21 e 22 ottobre

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GIU - Si svolgeranno il 21 e 22 ottobre con voto elettronico le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi dell'Università di Cagliari. La procedura di indizione si sta completando in queste ore con la presa d'atto da parte degli organi collegiali dell'Ateneo: si apre dunque ufficialmente la campagna elettorale da parte delle liste, dei gruppi e delle varie associazioni che parteciperanno alla competizione.

"Sono convinta che i valori etici, di inclusione, di responsabilità sociale, di rispetto delle idee altrui che hanno caratterizzato le rappresentanze studentesche in questi anni -dichiara la Rettrice Maria Del Zompo - saranno riaffermati dai nuovi eletti e mi auguro che si rafforzi quella coesione che ha permesso all'Ateneo vittorie importanti, sull'accreditamento periodico o sull'inclusione dell'insularità come fattore critico per noi. L'augurio è quello di una sana competizione elettorale, piena di contenuti e di nuove idee, con la speranza di una grande partecipazione".

Più nel dettaglio, gli studenti saranno chiamati a scegliere chi li rappresenterà nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Sportivo Universitario; nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio/classe e dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU per il biennio 2020-2022.

Si tratta della tornata elettorale che era stata programmata a fine aprile e che è stata rinviata a causa dell'emergenza sanitaria. (ANSA).