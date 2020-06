Sider Alloys: tensione ai cancelli durante lo sciopero

Prosegue lo sciopero con blocco ai cancelli dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme, nel Sulcis Iglesiente, proclamato venerdì dai sindacati metalmeccanici Fiom, Fsm, Uilm e Cub. Anche stamattina i lavoratori si sono riuniti davanti alla fabbrica ex Alcoa, dove si sono registrati momenti di tensione - come riferiscono i sindacati - con alcuni tecnici che volevano entrare nonostante la proclamazione dello sciopero. I lavoratori protestano per il mancato rinnovo dei contratti a 20 operai delle manutenzioni e il rientro di 85 da oggi in cassa integrazione. Ma a monte persiste il vero nodo della vertenza, un contratto sul prezzo dell'energia che ancora la multinazionale svizzera non ha firmato con l'Enel. Per domani alle 11.30 i sindacati sono stati convocati dall'assessora regionale dell'Industria Anita Pili.

L'incontro avverrà quasi sicuramente in videoconferenza, quindi almeno per domani è difficile che il presidio possa spostarsi a Cagliari.