Comunali: Nuoro, Prevosto (Pd) vince primarie centrosinistra

E' l'imprenditore Carlo Prevosto, 56 anni, del Pd, il candidato sindaco del centrosinistra per le amministrative del prossimo autunno a Nuoro, unico capoluogo di provincia sardo ad andare al voto. Questo il risultato sancito dalle primarie di coalizione celebrate ieri nel capoluogo barbaricino dove hanno votato 1.200 persone.

Prevosto con i suoi 615 voti ha distaccato di quasi 200 voti Francesco Manca di Fare Comunità, che ha preso 433 preferenze.

Ultimo arrivato Paolo Pirisi di Nuoro Attiva con 155 voti.

"La grande affluenza dei votanti è stata una vittoria di tutto il centrosinistra e non era per niente scontato in una domenica di giugno, in piena pandemia e con la confusione che regna nei nostri schieramenti - ha detto all'ANSA Carlo Prevosto dopo la proclamazione dei risultati - . Già da oggi lavorerò per l'unione di tutto il centrosinistra e per invertire il pessimismo atavico nuorese: bisogna avere una visione di futuro non pensando al giorno dopo, ma ai prossimi 10 anni. Lavoreremo tutti insieme mettendo al centro le competenze per lo sviluppo della città, partendo da tre punti cardine: impresa, ambiente e cultura".