Cecchi Paone, Mughini e Grazia Di Michele a 'Liberevento'

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GIU - Incontri e presentazioni di libri, concerti, spettacoli teatrali, ma anche degustazioni di prodotti. Calasetta, Iglesias, Gonnesa e Portoscuso sono pronte a accogliere dal 2 al 23 agosto, in sicurezza e a numero chiuso, il festival culturale "Liberevento".

La nona edizione è stata confermata: 15 gli appuntamenti in calendario. Tra gli ospiti il conduttore e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, il giornalista Giampiero Mughini che presenterà il suo ultimo libro "Uffa. Cartoline da un tempo in cui accadde di tutto", edito da Marsilio 2019), la giornalista e saggista Ritanna Armeni, con il suo ultimo lavoro dedicato alle donne, "Mara. Una donna del Novecento" (Ponte alle grazie, 2020), la cantautrice, musicoterapeuta, e ora anche scrittrice Grazia Di Michele, da qualche mese in libreria con il romanzo "Apollonia" (Castelvecchi editore), l'attrice e imitatrice Francesca Reggiani, lo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi che parlerà del suo ultimo lavoro "Antica Madre" (Mondadori).

Tra gli autori sardi è atteso invece Francesco Abate, curatore (e tra gli autori) di "Giallo sardo", un mosaico di storie policrome ambientato in Sardegna, in uscita in questi giorni per Piemme editore.

Organizza l'associazione Contramilonga, direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica. Ci sarà un omaggio a personaggi che hanno dato lustro al territorio, come Bruno Rombi, poeta, saggista e scrittore calasettano recentemente scomparso. Atmosfere dall'area mitteleuropea, russa e balcanica con il Quartetto K, sul palco anche l'ensemble Cinquetto, voci e pianoforte, melodie e cori. Spazio alla scena teatrale con Simeone Latini, Rita Atzeri, Nunzio Caponio. (ANSA).