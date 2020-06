Zenga "bella vittoria, ma restiamo concentrati"

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GIU - Un passo in direzione Europa. Ma Zenga quella parola non la pronuncia mai. "Una bella vittoria - spiega a fine partita - ma questo non cambia nulla: dobbiamo mantenere attenzione e concentrazione. È stato un primo tempo 'scientifico': abbiamo interpretato la gara come l'avevano preparata senza sbagliare nulla. È chiaro che poi qualcosa la dovremo rivedere". Galvanizzati dalla vittoria con la Spal? "Non lo so, penso che sia il frutto della preparazione di questi due giorni: la squadra si è allenata bene ritrovando la voglia di divertirsi" Nainggolan? "Ha talento, esperienza, sa come come gestire i tempi della partita- spiega- abbiamo un bel rapporto.

È importante avere gente di personalità. Ma anche dei giovani come i due della difesa: Carboni ha giocato una gara come un veterano. Tutti sono importanti e tutti i giocatori della rosa giocheranno". (ANSA).