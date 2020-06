Sider Alloys: sindacati, dopo incontro al Mise azienda tace

Nuova assemblea dei lavoratori dell'ex Alcoa di Portovesme questa mattina davanti ai cancelli dello stabilimento acquisito da Sider Alloys.

"Dopo l'incontro in videoconferenza con il Mise - spiega Roberto Forresu della Fiom-Cgil - l'azienda non ci ha fatto sapere nulla su scadenze CIgo, ripresa lavoro e accordo con Enel. Questo nonostante qualche giorno fa è stata avanzata una richiesta di incontro con carattere di urgenza, alle aziende SiderAlloys, GMS e Tecnoproget. Solo ieri abbiamo ricevuto una richiesta di incontro da parte di SiderAlloys e GMS per giovedì 2 luglio, senza orario, alla faccia dell'urgenza con la quale era stata avanzata la richiesta".

"A fronte di questo atteggiamento provocatorio - conclude Forresu - abbiamo convocato per un'informativa urgente i lavoratori SiderAlloys, GMS e Tecnoproget". A Portovesme ci sono anche le sigle Fsm, Uilm e la Cub.