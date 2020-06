Teatro: circuito virtuoso unisce 8 festival in Intersezioni

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GIU - Il filo della solidarietà lega tutta l'Isola da Nord a Sud secondo l'antica tradizione de "s'agiudu torrau". Nasce "Intersezioni/ rete dei festival senza rete": sei compagnie teatrali sarde riunite sotto l'egida della Fed.it.Art / Federazione Italiana Artisti, che propone una visione moderna dello spettacolo dal vivo con circuiti di distribuzione non tradizionali, hanno messo in rete i loro festival e le loro pièces.

"Il progetto ha preso il via nei giorni del lockdown, dalla volontà di ripartire e dalla necessità di confrontarsi con quello che accade oltre mare - spiega Maria Assunta Calvisi, direttrice artistica de L'Effimero Meraviglioso - nell'incertezza del presente, l'idea di un sostegno reciproco si concretizza nelle "Intersezioni" tra i nostri festival, disegnando nuove trame d'arte".

Accanto all'Effimero Meraviglioso, il Teatro del Segno e Bocheteatro, Teatro Tragodia, Abaco Teatro e Teatro d'Inverno.

Si parte da Mogoro il 27 giugno con "Libertà d'Espressione" del Teatro Tragodia con il debutto di "Piriciò est dottori sì o no?" di Virginia Garau, liberamente tratto da "Le Médecin malgré lui" di Molière, e si prosegue fino a settembre.

Da Alghero a Nuoro, da Sanluri ad Allai, la rete dei festival attraversa dodici città e paesi, che diventano tredici con l'incursione cagliaritana dei "Percorsi Teatrali" di Santu Lussurgiu. Dal Nuraghe Palmavera che fa da sfondo a "NUR", alle piazze e i cortili nuoresi che ospitano "Note a Margine" e "Patapum", un museo per "Il colore rosa" di Sinnai, agli angoli verdi e spazi urbani per i "Giardini Aperti" l'Isola si trasforma in palcoscenico.

In programma soprattutto testi contemporanei, da "Su Muru Prinzu" su Costantino Nivola ai "Baroni in Laguna" all'epopea sportiva di "Oreste Bottecchia" oltre a favole e spettacoli per bambini. (ANSA).