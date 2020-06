Sbarca a Olbia con marijuana e Lsd, americano arrestato

"Arrivo in Sardegna per sfuggire all'epidemia da covid-19". Non sono bastate queste parole ad un 57enne di Chicago atterrato all'aeroporto di Olbia per convincere gli uomini della Guardia di Finanza a non controllare il suo bagaglio. E nelle valigie del consulente finanziario statunitense i militari, con l'aiuto dei cani antidroga, hanno trovato 140 grammi di marijuana, 30 grammi di funghi allucinogeni, un grammo di Mdma (metanfetamina) e 30 francobolli di Lsd.

Inspiegabile al momento come l'uomo, arrivato in Sardegna dopo aver fatto scalo in diversi aeroporti europei, sia riuscito ad eludere tutti i controlli. Il 57enne ha dichiarato di possedere le sostanze a scopo terapeutico, ma è stato arrestato e si trova ora a disposizione dei giudici del tribunale di Tempio Pausania.