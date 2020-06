"Sardegna sicura", un video-spot per la promozione turistica

Da settimane la Sardegna si distingue per l'azzeramento pressoché totale del numero dei contagi da Covid-19: il fattore sicurezza sanitaria è diventato un brand che la Regione ha deciso di promuovere in Italia e all'estero per dare respiro a una stagione turistica in affanno. E lo farà con un video-spot di trenta secondi, realizzato dalla Fondazione Sardegna Film Commission, con immagini che racchiudono la complessità e varietà paesaggistica dell'Isola, girate anche nei luoghi che negli anni sono stati scelti come ambientazioni di set cinematografici.

Questo lo strumento principale della campagna di comunicazione "Sardegna sicura" già approvata dalla Giunta guidata da Christian Solinas. La strategia è chiara: diffondere un messaggio che sia rassicurante e al tempo stesso accattivante "con l'obiettivo - spiega il governatore nel testo della delibera - di riposizionare l'Isola nello scenario nazionale ed estero proponendo ai potenziali visitatori l'immagine di meta ideale per la qualità della vita, dell'aria e dell'acqua, del cibo, dei rapporti umani".

La campagna sarà attivata nel mese di luglio, con cadenze temporali differenti a seconda dei canali. Per una settimana la diffusione del video sarà prevista nelle emittenti tv nazionali e negli aeroporti nazionali. Altre due settimane saranno dedicate alla diffusione sui media internazionali, anche attraverso una rete di testate online. Massima attenzione anche per i social network: in questo caso la campagna è stata già avviata ma sarà potenziata con sponsorizzazioni sulla pagina Facebook della Regione e l'apertura di un canale Instagram collegato a Fb per la diffusione di post coordinati, video e immagini. Un altro aspetto riguarderà la promozione del sistema di collegamenti da e per l'Isola da realizzarsi con la Direzione generale dei trasporti: in questo caso si punta a migliorare la percezione relativa al tema dei collegamenti e delle tariffe marittime e aeree attraverso la creazione di un banner nel sito istituzionale contenente tutte le informazioni.