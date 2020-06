Sardegna Pride si farà sabato 27, ma on line

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GIU - Niente cortei, musica e balli in giro per le città con i carri colorati. Ma Sardegna Pride ci sarà. Come accaduto per tanti appuntamenti a causa dell'emergenza Coronavirus ci sarà il trasloco dalle strade al web. E la giornata di sabato 27 sarà celebrata sabato con una diretta Facebook a partire dalle 17.30.

"Chiunque e dovunque potrà esserne protagonista - questo l'appello degli organizzatori - scattando la foto alla propria bandiera arcobaleno, o qualsiasi altro simbolo di fierezza, per dare inizio alla fase queer: un futuro migliore".

Ed è l'occasione soprattutto per riflettere su quanto accaduto durante la fase di uscita dal lockdown. "Il contenimento domestico - spiegano gli organizzatori del Sardegna Pride - ha anche rischiato di logorare le relazioni tra le persone: nella Fase uno, con la compressione di alcune libertà fondamentali, senz'altro in parte necessaria, ma in parte anche abusata (come è successo in alcuni paesi europei). Nella Fase due, con un'aperta discriminazione di tutte le forme relazionali non riconosciuta legalmente".

Per questo gli organizzatori chiedono "una maggiore, seria e concreta tutela di tutte le forme di relazione affettiva: solo relazioni sane, coerenti e libere possono garantire la felicità delle persone e dunque una società armonica più serena". (ANSA).