Pelosa a numero, al via prenotazione accessi

È disponibile da oggi, on line, il sistema di prenotazione per la spiaggia della Pelosa di Stintino. Per acquistare i ticket basterà accedere al sito www.lapelosastintino.com, seguire le indicazioni, intuitive, e ricevere per posta elettronica il biglietto d'accesso. A creare il sito è stata la Vosma, la cooperativa sassarese che si è aggiudicata la concessione per la gestione dei servizi sulla spiaggia gioiello della Sardegna, mentre a svilupparlo è stata Abinsula.

Dall'1 luglio infatti questo tratto di litorale sarà a numero chiuso sino a massimo di 1.500 bagnanti e si accede pagando il biglietto. Il ticket da 3,50 euro a persona (accesso gratuito per i minori di 12 anni) acquistato sul web sarà inviato all'email dell'utente che potrà stamparlo e presentarlo all'ingresso o potrà esibire direttamente il QR code del biglietto dal proprio smartphone. "Questo nuovo sistema ci aiuterà a regolamentare il numero di accessi, che sarà controllato allo scopo di contenere il fenomeno di erosione del litorale e tutelare l'ambiente", spiega l'assessora al Turismo, Francesca Demontis. "Il ticket che si pagherà è da intendere come contributo che il fruitore dovrà per la gestione dell'arenile. I servizi come bagni e docce saranno gratuiti per chi prenota".

All'ingresso sarò consegnato ai bagnanti un braccialetto che comprova il diritto di accesso. Sul sito, poi, si possono trovare le regole da rispettare per fruire in sicurezza della spiaggia. Tra queste vengono ricordati i divieti di abbandonare rifiuti, di fumare, di asportare sabbia, conchiglie e sassi, di utilizzare detergenti e shampoo, l'accesso per i cani tra le 8 e le 20. Permane anche quest'anno l'obbligo dell'utilizzo delle stuoie sotto gli asciugamani e delle fontanelle per rimuovere la sabbia dai piedi.