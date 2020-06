Migranti: in 3 arrivano col gommone nel porto di Cagliari

Primo sbarco di migranti nel porto di Cagliari. Sono arrivati questa mattina su un gommone nella zona di Su Siccu, sul lungomare davanti alla Basilica di Bonaria. Erano in tre e hanno dichiarato di essere tunisini. Il loro gommone è entrato in porto intorno alle 11 e non è passato inosservato. Sono stati subito raggiunti dalla Guardia costiera, poi sul posto anche gli agenti della squadra volante. Dopo le prime visite mediche e le operazioni di identificazione, i tre sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena. Il gommone è stato sequestrato.