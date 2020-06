(ANSA) - CAGLIARI, 25 GIU - Le indagini della Guardia di finanza di Cagliari che hanno fatto finire ai domiciliari un avvocato cagliaritano e due mediatori finanziari veneti sono scattate ad aprile dello scorso anno a seguito della denuncia di una delle 27 vittime, un cittadino di Cagliari che, fidandosi dell'avvocato, aveva deciso di sottoscrivere dei contratti di investimento in fondi esteri con una società svizzera.

All'uomo erano stati prospettati ricavi elevatissimi. Una promessa che con il primo investimento di poche decine di migliaia di euro era stata mantenuta, poi con i successivi le cose erano andate diversamente e lui non aveva più visto un euro. I militari delle Fiamme gialle sono risaliti velocemente all'avvocato di Cagliari e ai due intermediari finanziari, residenti a Padova e Venezia ognuno rappresentante di società estere, con sedi in Svizzera e Slovacchia.

Sono state individuate altre otto vittime della truffa in Sardegna e altre 18 in Veneto e Lombardia: sono tutti privati cittadini, sette sono anche ultrasettantenni. Adesso la Guardia di finanza sta ricostruendo tutti i movimenti finanziari degli arrestati cercando di recuperare parte del denaro avuto con le truffe.