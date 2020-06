Sit-in al Tar contro ampliamento fabbrica bombe Domusnovas

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Tutti davanti al Tar in attesa della sentenza che deciderà la sorte degli ampliamenti della fabbrica di bombe della tedesca Rwm di Domusnovas. Oggi a Cagliari l'udienza che forse sarà decisiva: il verdetto arriverà fra qualche settimana. In piazza del Carmine, proprio davanti alla sede del Tribunale amministrativo regionale, si sono ritrovate per un sit-in associazioni pacifiste, antimilitariste e ambientaliste.

"Il nostro ricorso è articolato in quattordici punti - spiega Graziano Bullegas, referente di Italia Nostra - Abbiamo sempre chiesto che i lavori di ampliamento fossero considerati nel complesso e sottoposti, tutti insieme e non parzialmente, a valutazione di impatto ambientale. I lavori sono comunque andati avanti. E il paesaggio sta già cambiando".

C''è poi il versante antimilitarista della protesta: è quello che sollecita lo stop per una questione "etica". Le associazioni temono che ampliamento significhi aumento delle esportazioni di bombe. Oltre a Italia Nostra, il ricorso è stato sottoscritto dal Comitato riconversione Rwm, Usb, Arci, Centro sperimentazione autosviluppo, Legambiente, Assotziu consumadoris. Ma la battaglia è sostenuta anche da altre associazioni e movimenti come Cagliari social forum e Cobas.

