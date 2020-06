Nati tre pulli di fratino al Poetto di Quartu

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Nidificazione di una coppia di fratino, piccolo trampoliere di circa 16 centimetri dalla colorazione chiara, zampe e becco nerastri con delle macchie scure ai lati superiori del petto, nella spiaggia del Poetto di Quartu: nati tre pulli.

Un evento impensabile per una spiaggia urbana fortemente antropizzata - spiega il WWF - reso possibile dal lockdown dei mesi scorsi che ha tenuto l'uomo lontano dall'arenile. Un risultato ottenuto anche grazie alla sinergia tra il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l'associazione NOGRA e i volontari del WWF di Cagliari. La scoperta il 25 maggio scorso da parte del Corpo Forestale dell'ispettorato di Cagliari. Da quel giorno è stata garantita costantemente la vigilanza del nido. Il 19 giugno il lieto evento con la schiusa, terminata il 20 con la nascita di tre esemplari di fratino.

"Questo uccello rappresenta l'emblema dello stato di conservazione delle nostre spiagge - spiega Carmelo Spada delegato del Wwf Italia per la Sardegna - e ricorda a tutti noi quanto la spiaggia non sia solo un luogo di vacanza ma anche un ecosistema molto complesso e dall'equilibrio altrettanto delicato. La specie ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa dovuto al disturbo antropico e la continua perdita di habitat hanno notevolmente ridotto la popolazione europea ed italiana".

In generale vita non facile per il fratino. Il turismo balneare - spiega il WWF - ha determinato la distruzione di molti siti riproduttivi e riduce pesantemente la possibilità di nascite in zone dove l'ambiente è ancora idoneo: la pulizia delle spiagge dai detriti è causa di fallimento di molti nidi. Inoltre si è osservato che gatti vaganti e gabbiani reali sono causa di insuccesso della riproduzione, determinando in alcune spiagge la perdita di oltre il 50% di nidi. (ANSA).