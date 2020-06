Movida e sicurezza, rafforzati i controlli a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Un tavolo tecnico immediato in Questura a Cagliari per pianificare il rafforzamento e razionalizzazione dei servizi di controllo e monitoraggio del centro storico di Cagliari soprattutto nei fine settimana, attenzione ai luoghi di ritrovo e di divertimento per prevenire fenomeni di illegalità, di disturbo della civile convivenza e il rispetto delle misure di distanziamento sociale ancora necessarie; controlli dei pubblici esercizi per verificare il rispetto della norme anti-covid, con sanzioni che possono arrivare fino alla chiusura.

È quanto deciso in Prefettura nella riunione in videoconferenza del Comitato per l'ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Bruno Corda a cui hanno preso parte il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, il comandante della polizia municipale, il questore e i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza.

L'incontro è stato fissato "anche a seguito delle esigenze manifestate dal sindaco di Cagliari alla luce di alcuni episodi verificatisi nello scorso fine settimana, nonché dopo i recenti incontri tra i sindaci della Città Metropolitana e il ministro dell'Interno".

Nel corso della riunione si è preso atto che i servizi svolti fino ad ora hanno comunque portato all'intervento immediato delle forze di polizia in occasione di alcuni episodi avvenuti negli ultimi fine settimana, ma "è emersa la necessità di una linea improntata al massimo rigore attraverso serrati controlli organizzati in modo coordinato al fine di ottenere una ancora più efficace azione sul territorio, attraverso uno specifico orientamento dei servizi", spiegano dalla Prefettura. Si è quindi deciso di programmare "l'ulteriore rafforzamento e razionalizzazione dei servizi di controllo e monitoraggio svolti, soprattutto nei fine settimana e verrà così convocato nell'immediatezza un Tavolo tecnico in Questura allo scopo di delineare specifici interventi". Più controlli, quindi, nei luoghi di ritrovo, nei pubblici esercizi ma anche lotta all'abusivismo commerciale sul fronte della vendita di alcolici e superalcolici. A tutte le attività prenderanno parte l'Ats, l'Ispettorato territoriale del lavoro e le varie specialità dell'Arma dei carabinieri come Nas e Nil. (ANSA).