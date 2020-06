L'e-commerce sbarca in edicola, in Sardegna parte Ilico

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Gli acquisti online in Sardegna diventano ancora più semplici. Da oggi, infatti, anche chi è meno smart e non ha facilità a pagare un prodotto su Internet potrà andare nella sua edicola di fiducia per l'acquisto. Parte proprio dall'Isola l'iniziativa denominata "Ilico", che permetterà di unire la comodità degli acquisti online al piacere e all'abitudine di recarsi all'edicola sotto casa, o vicino al proprio luogo di lavoro, non solo per una rivista ma anche per ricevere i prodotti ordinati su Internet.

"Con Ilico chiunque può avere ciò che desidera, magari facendosi accompagnare nell'acquisto dal proprio edicolante, e pagare direttamente alla consegna, senza usare carte di credito, paypal o altre transazioni digitali", spiega la Adg sarda (Azienda distribuzione giornali), marchio del gruppo Camponovo che si occupa da oltre 50 anni di distribuzione in Liguria e Sardegna. Per acquistare con la piattaforma sarà sufficiente collegarsi al sito www.ilico.it oppure utilizzare l'app Ilico (disponibile per android e apple) e ritirare i prodotti scelti in un Ilico point: al momento, sono oltre 100 le edicole sarde che hanno aderito al progetto. Sulla piattaforma sono disponibili migliaia di prodotti: cartoleria, cancelleria, oggetti e attrezzature per mare e spiaggia, giocattoli, articoli sportivi e tante altre categorie.

"Non potevamo assistere passivamente alla crisi economica e sociale che le edicole stanno attraversando ormai da anni nel Paese - spiega Andrea Camponovo - Certamente, Ilico non potrà essere la sola risposta per arrestare questa situazione di difficoltà ma può fornire un contributo alla salvaguardia di migliaia di posti di lavoro. In tale ottica, non è da escludere che il progetto possa essere replicato in altre regioni italiane". (ANSA).