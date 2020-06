Un libro cartaceo e digitale e programmi in tv per divulgazione scientifica

Sardegna Ricerche lancia il 10Lab On Air: una nuova linea di azione, con prodotti multimediali, che si aggiunge alle attività che da quattro anni il polo per la promozione e divulgazione scientifica porta avanti. Nuovi strumenti per la didattica innovativa, nati dall'emergenza Covid ma pensati per andare oltre e proiettarsi nel futuro. Il risultato, per entrare nelle case dei ragazzi, è la scelta di uno strumento 'tradizionale', un libro in doppia edizione (cartacea e digitale), che utilizza grafica, illustrazione e disegno come veicoli principali della comunicazione scientifica.

Al libro si aggiunge anche un programma televisivo in cinque puntate da un'ora ciascuna, che andrà in onda sull'emittente Videolina dall'8 al 12 luglio e che sarà poi diffuso attraverso i canali web di Sardegna Ricerche. Aerei di carta, razzi da giardino, labirinti sospesi, paralumi geometrici, teatri di ombre, castelli di carte e trottole: nel volume si propongono anche giochi o passatempi tradizionali, ma le modalità sono organizzate per stimolare i ragazzi ad aver fiducia in sé stessi e a creare oggetti e processi nuovi. Il libro sarà scaricabile dal sito web di Sardegna Ricerche e diffuso in tutte le piattaforme web e verrà distribuito in biblioteche e centri educativi.

"Una delle più grandi sfide di questo secolo è quella di promuovere una cultura dell'innovazione moderna e inclusiva, coinvolgendo tutti gli strati sociali e tutte le età", spiega la commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra". Una sfida appoggiata dalla Regione. "Lo sviluppo delle nuove tecnologie -sottolinea l'assessore della Programmazione, Giuseppe Fasolino- e la ricerca di nuove strade per la soluzione di problemi, anche quotidiani, si sono dimostrati fondamentali in questa emergenza. In una fase come quella attuale è più che mai necessario investire su modelli di didattica innovativi ed inclusivi".