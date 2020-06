Coronavirus: un nuovo caso ma zero decessi in Sardegna

Sono 1.361 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registra un nuovo caso per un cittadino extracomunitario. Resta invariato invece il numero delle vittime, 132. In totale sono stati eseguiti 78.449 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto sette, nessuno in terapia intensiva, mentre otto sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.195 pazienti guariti (+2 rispetto al precedente aggiornamento), più altri 19 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.361 casi positivi complessivamente accertati, 250 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 99 (+1) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 873 a Sassari.

Il caso positivo riguarda un migrante algerino, ed è il secondo di un gruppo di 19 sbarcati sulle coste del sud Sardegna nelle scorse settimane. Lui ed altri 5 erano stati fermati nella notte tra il 12 e il 13 giugno. Identificati e trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, erano stati messi in quarantena e sottoposti al tampone. Uno di loro era poi risultato positivo. Oggi la conferma del contagio per il secondo, già in isolamento.