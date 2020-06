Bimbo 9 anni si tuffa dagli scogli e si ferisce alla testa

Un bambino di nove anni, dopo essersi tuffato in acqua dagli scogli a Bosa Marina, ha sbattuto la testa ed è stato trasportato in ospedale a Sassari. Il piccolo ha riportato una ferita lacero contusa alla fronte. Trasferito con l'elisoccorso del 118, è arrivato in ospedale in codice rosso. Il bambino era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. I medici lo hanno sottoposto alle prime cure e agli accertamenti del caso.