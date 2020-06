Basket: Dinamo, preso Pusica quasi fatta per Tillman

La Dinamo cambia pelle. In meno di 24 ore la società sassarese ha chiuso con il play-guardia Vasa Pusica e con l’ala Justin Tillman. Il doppio colpo di mercato riporta definitivamente il sereno in casa biancoblu, dato che si tratta di due obiettivi dichiarati del coach Gianmarco Pozzecco e che la società, avendo sbloccato l’impasse legato alle clausole contrattuali di rescissione “causa covid”, ha messo le mani sull’uomo che si alternerà con Marco Spissu e Stefano Gentile e il lungo che sostituirà Dwayne Evans, che Sassari non ha potuto trattenere per ragioni economiche.

Il club del presidente Stefano Sardara ha ufficializzato l’arrivo del serbo Vasilije “Vasa” Pušica. Play, 25 anni non ancora compiuti, 196 centimetri di altezza per 95 chili di peso, la Dinamo lo considera un “ottimo tiratore, dotato di taglia fisica e buona tecnica, regista di grande qualità nel passaggio, ottimo prospetto dagli ampi margini di crescita”. Pusica era stato annunciato ufficiosamente da Pozzecco prima di una brusca frenata della trattativa, finendo probabilmente tra gli argomenti di confronto tra il coach e il presidente, che secondo gli addetti ai lavori del mercato sono stati molto vicini alla separazione, poi negata in una conferenza stampa congiunta. Cresciuto nelle giovanili del Partizan Belgrado, lunga fase di formazione negli Stati Uniti, tra l’Università di San Diego e gli Huskies di Northeastern, è poi approdato in Italia, a Pesaro, passando prima per il “suo” Partizan. Arriva a Sassari nel pieno della sua maturazione.

Justin Tillman, ala forte di 203 centimetri di altezza per 100 chili di peso, arriva in Italia dopo l’esperienza in Israele con l’Hapoel Gilboa Galil. Energia ed esplosività sono le caratteristiche che hanno spinto Sardara, Pozzecco e il general manager Federico Pasquini a dargli la caccia non appena lasciato andare via Evans, al quale somiglia almeno per la capacità di ricoprire due ruoli grazie a una buona struttura fisica e ottime qualità nel gioco interno. Versatile e molto produttivo in avvicinamento a canestro, ha qualità anche nel gioco intorno all’area, unito alla pericolosità a rimbalzo, tra le sue peculiarità. I due innesti si aggiungono a quello già annunciato da tempo di Jason Burnell, 22enne ala nata in Florida e cresciuto a Jacksonville State, che lo scorso anno ha debuttato in Italia a Cantù, esibendo oltre a grande potenza e atletismo anche una capacità straordinaria di assumersi grandi responsabilità, proprio come gli chiede il tecnico sassarese. I tre nuovi arrivi si uniscono ai confermati Miro Bilan, Marco Spissu, Stefano Gentile e il capitano Jack Devecchi, che si appresta a iniziare la sua quindicesima stagione a Sassari.