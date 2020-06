Sanità: nuova Tac al Mater Olbia, attese dimezzate

(ANSA) - OLBIA, 23 GIU - Al Mater Olbia Hospital entra in funzione una nuova Tac per dimezzare le attese dei pazienti.

Il macchinario, acquistato dall'ospedale nelle scorse settimane e già pienamente operativo, è un gemello di quello già in uso e rappresenta la migliore offerta dal punto di vista tecnologico.

"Il Mater Olbia incrementa la propria dotazione tecnologica di tomografi computerizzati rispondendo alla grande richiesta del territorio di questo tipo di servizi", spiega Alessandra Falsetti, direttore generale del Mater Olbia Hospital. "Grazie a questa importante strumentazione siamo in grado di aumentare significativamente il numero di pazienti trattati e di assicurare tempi di attesa più brevi". (ANSA).