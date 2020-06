Esplosivo e detonatori scoperti nelle campagne di Talana

Venticinque candelotti di gelatina dinamite per un peso complessivo di circa 4 kg, una miccia deflagrante, un detonatore ordinario ed uno elettrico sono stati ritrovati nelle campagne di Talana, in Ogliatsra, durante unrastrellamento dei Carabinieri della Compagnia di Lanusei e della Stazione Carabinieri di Talana, insieme allo Squadrone Cacciatori di Sardegna

Il rinvenimento risale a venerdì 19 quando, sempre nello stesso luogo, sono stati scoperti anche una busta in nylon contenente tappi di sughero (sicuramente da utilizzare per compressione), un bilancino di precisione, un contenitore con all'interno nastri adesivi, forbici, cucchiaini, materiale per il confezionamento e preparazione di esplosivo, una miccia detonante e circa 1,5 kg di varie polveri che abilmente mescolate avrebbero prodotto un potente ordigno Il materiale verrà fatto brillare o comunque reso inerte dagli artificieri, l'altro sarà analizzato per scoprirne contenuto, tracce e impronte. Alcune delle sostanze rinvenute - fanno sapere i militari dell'Arma - sono state acquistate on-line: perciò le indagini seguiranno anche questa strada.