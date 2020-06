Comunali: Nuoro, candidato sindaco c.destra sarà della Lega

Come annunciato da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, sarà la Lega a indicare il candidato sindaco del centrodestra per il Comune di Nuoro, uno dei 160 al voto alle prossime amministrative sarde e unico capoluogo di provincia chiamato alle urne. "Sarà una sfida avvincente - dichiara all'ANSA il coordinatore regionale del Carroccio Eugenio Zoffili - anche perché il capoluogo barbaricino è stato sempre amministrato dal centrosinistra, questo rappresenta uno stimolo in più per vincere, dopo i risultati ottenuti in Regione e a Cagliari".

Il deputato sarà lunedì a Nuoro, per "lavorare sui contenuti e sul programma: c'è già un tavolo operativo". Ma anche perché "la Lega deve individuare il candidato sindaco, un processo che intendo promuovere tra la gente, per questo incontrerò i rappresentanti delle realtà locali della società civile, dal gestore del bar a chi fa impresa". Ovviamente, sottolinea Zoffili, "mi confronterò con il nostro alleato principale che è il Psd'Az e con il suo segretario Christian Solinas, ma la scelta è in capo alla Lega e aspiro che arrivi dal basso, non ci interessa un nome calato dall'alto, vogliamo che arrivi dalla base e dal territorio". Il coordinatore non fa nomi: "Ce ne sono diversi su cui si fanno ragionamenti, per individuare il migliore è necessario parlare tra la gente". Nella rosa potrebbe esserci spazio anche per il nuorese Pierluigi Saiu, attuale consigliere regionale della Lega.