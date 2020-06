Si rompe parapetto e cade dal balcone, muore 43enne

Stava facendo le pulizie in casa, si è affacciata dal terrazzino, ha perso l'equilibrio ed è precipitata nel vuoto. Tragedia ieri notte in una abitazione nel Comune di Narbolia, nell'oristanese. Una donna di 43 anni, Stefania Piras, è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale. L'incidente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è avvenuto in località Is Arenas. La donna, originaria di Norbello (Or), era impegnata nelle faccende domestiche. Si è affacciata dal balconcino forse per scuotere una tovaglia, ma ha perso l'equilibrio e mentre si appoggiava la parapetto per aggrapparsi, si è rotta ed è caduta da un'altezza di tre metri. La donna è caduta da un'altezza di circa tre metri, battendo la testa. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 43enne all'ospedale San Martino di Oristano. Purtroppo dopo qualche ora la 43enne è deceduta. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per ricostruire dettagliatamente la dinamica della tragedia.