Progetti green, Serrenti e Berchidda comuni virtuosi

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GIU - Due paesi sardi nella lista di Legambiente dei comuni virtuosi per progetti verdi e sostenibili. Si tratta di Serrenti e Berchidda.

Il centro del Campidano, con "La casa dell'energia" è nell'elenco dei nove progetti di autoconsumo collettivo, che coinvolgono condomini e realtà di social housing. Finanziato dalla Regione Sardegna, il progetto ha previsto un primo intervento sperimentale su due edifici comunali, una scuola ed un teatro comunale.

Il comune accanto al Limbara è interamente coinvolto e si è trasformato in una vera e propria comunità energetica all'insegna del rispetto dell'ambiente e del risparmio. Una sorta di via libera collettivo alla sistemazione di impianti verdi con un vantaggio che si vede subito nella bolletta. Il progetto si chiama Berchidda 4.0 e ha il supporto scientifico del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università di Cagliari: sarà possibile produrre e distribuire energia da sistemi fotovoltaici dotati di sistemi di accumulo concentrato e distribuito.

Sardegna coinvolta nelle priorità su cui Legambiente chiede un impegno al Governo. Ad esempio per il potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione e delle interconnessioni internazionali. E nella realizzazione di progetti eolici offshore e la costituzione di consorzi di imprese per progetti di eolico galleggiante al largo delle coste. (ANSA).